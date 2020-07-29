Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть, более 40% кредитных средств на сезонные работы выданы по льготной ставке

29 Июль 2020 2020-07-29T05:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

За первые 6 месяцев 2020 года объем кредитных средств, выданных АО «Россельхозбанк» на проведение сезонных работ, составил 222,9 млрд руб. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился на 27,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 742,0 млрд рублей.

Таким образом, треть кредитных средств, выданных РСХБ предприятиям агропромышленного сектора, являются кредитами на проведение сезонных работ, а их востребованность среди компаний сферы АПК увеличилась на 23,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Порядка 90% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. В период распространения коронавирусной инфекции Банк сделал все возможное чтобы аграрии страны не испытывали сложностей с кредитованием и обеспечивали продукцией не только внутренний рынок страны, но и сохраняли высокие темпы экспорта. Мы справились с задачей и профинансировали посевную кампанию своевременно в нужных объемах. Сейчас нашей ключевой задачей является создание условий для того, чтобы аграрии успешно завершили уборку урожая», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 97,3 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 36,3 млрд - предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, более 40% кредитных средств, выданных РСБХ на проведение сезонных работ, являются кредитами с льготной ставкой.

По условиям Программы государственной поддержки предприятий АПК сельхозпроизводители могут получить краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Это позволяет повысить доступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках государственной программы льготного кредитования предприятий сферы АПК Россельхозбанк предлагает клиентам широкую линейку кредитных продуктов: Сезонный Стандарт Растениеводство, Сезонный Стандарт Животноводство, Под залог будущего урожая, Сезонный Переработка, Агро-Сезон, Сезонный Оптимальный, Кредит на приобретение зерна под его залог.

Кроме того, Россельхозбанк запустил кредитный продукт «Сезонный легкий», ориентированный на действующих клиентов Банка — предприятия малого и микробизнеса. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.

Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU