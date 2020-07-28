2020-07-28T15:30:15+03:00
Происшествия

Задержанного после драки барнаульца заключили под стражу

Возбуждено уголовное дело
Анна Перевощикова
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Скриншот видео из паблика "Барнаул22"Скриншот видео из паблика "Барнаул22"
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В Барнауле избрали меру пресечения подозреваемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Как ранее сообщала «Комсомолка» в результате драки на Старом базаре погиб мужчина.

По информации регионального следкома, 38-летнего мужчину заключили под стражу по решению суда. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

- В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в управлении.

В ночь на 27 июля на местном «Арбате» началась драка, в которую влез 40-летний барнаулец. По словам его жены, он пытался разнять дерущихся, однако во время конфликта один из участников драки ударил его по голове, от чего потерпевший потерял сознание. Позднее он скончался.

Напомним, в конфликте погиб Павел Рохов. По словам его супруги, в драке принимали участие боксер и чемпионка по кикбоксингу.

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По словам жены погибшего, в драке участвовали боксер и чемпионка по кикбоксингу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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