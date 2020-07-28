2020-07-28T13:22:20+03:00
Экономика

В Тальменском районе к 2021 году планируют построить огромный коровник

В нем разместятся 6000 животных
Анна Перевощикова
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По словам главы региона, строительство животноводческого комплекса - сложный проектПо словам главы региона, строительство животноводческого комплекса - сложный проектФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Тальменском районе Алтайского края планируют построить коровник на 6000 голов. Его введут в эксплуатацию до 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, для обсуждения крупного инвестпроекта губернатор Виктор Томенко встретился с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. По словам главы региона, строительство животноводческого комплекса - сложный проект. Под его возведение компания «ЭкоНива Алтай» арендовала 14 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Штефан Дюрр заверил, что к концу 2020 года комплекс уже начнет работу. В первую очередь, построят коровник на тысячу голов и заведут первую тысячу нетелей, а остальную площадь будут осваивать в 2022 году.

Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев отметил, что к коровнику построят дорогу. Заявка уже направлена в минсельхоз России и Росавтодор. В план этот проект включат в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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