2020-07-28T12:25:42+03:00
Экономика

Алтайские власти добились передачи региональной дороги в федеральную собственность

Это ускорит темпы ее реконструкции
Анна Перевощикова
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Фото: Минтранс АКФото: Минтранс АК
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Власти Алтайского края подписали постановление о передаче региональной дороги «Барнаул - граница с Республикой Казахстан» в федеральную собственность. Планируется, что на ее содержание ежегодно будут выделять около 600 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, изначально предполагалось, что дорогу сделают федеральной в 2027 году, но по инициативе губернатора Виктора Томенко ее включили в программу социально-экономического развития региона на 2020-2024годы. Благодаря этому срок передачи перенесли на семь лет раньше.

Протяженность трассы – около 400 км. Ежегодно на нее будут выделять почти 600 млн рублей.

- Во второй половине текущего года Алтайский край уже получит около 200 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства дорожники приведут в нормативное состояние три участка, проектно-сметная документация по которым была разработана Алтайавтодором и передана в ФКУ Упрдор «Алтай», а также начнут подготовку к зиме, - отметили в администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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