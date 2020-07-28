2020-07-28T11:56:45+03:00
Экономика

Прогноз результатов зачисления для абитуриентов АлтГТУ

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Фото: АлтГТУФото: АлтГТУ
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Алтайский государственный технический университет предлагает поступающим спрогнозировать свое зачисление. На сайте в разделе «Поступающим» выставлен прогноз результатов зачисления. Теперь, каждый поступающий на обучение по программам бакалавриата и специалитета может оценить свою конкурсную позицию и определиться, на какое направление подготовки или специальность подать заявление о согласии на зачисление. Данное заявление, в этом году, является основанием для зачисления.

Для того чтобы ознакомиться с прогнозом результатов зачисления необходимо выбрать направление подготовки (специальность).

Прогноз результатов зачисления приводится в виде списков поступающих, подлежащих зачислению по результатам I-го и II-го этапов, если бы зачисление произошло прямо сейчас, причем последовательно оба этапа.

Напомним, что поступающие на бюджетные места имеют право представить заявление о согласии на зачисление в день подачи заявления о приеме или в специально предусмотренные дни. При поступлении на очную и очно-заочную формы обучения для зачисления по общему конкурсу на 1 этапе – 22 августа и до 18:00 23 августа; для зачисления по общему конкурсу на 2 этапе – 24 августа и до 18:00 25 августа.

Так как с каждым представленным (или отозванным) заявлением о согласии на зачисление с приложенным к нему оригиналом ситуация изменяется, прогноз обновляется каждый час.

Официальное зачисление на направления подготовки (специальности) по очной, очно-заочной формам обучения на бюджетной основе состоится в два этапа, 24 и 26 августа.

В 2020 году заявления на поступление принимаются в online-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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