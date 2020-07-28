2020-07-28T09:10:28+03:00
Общество

Более 1,8 млн избирателей насчитали в Алтайском крае

Подсчетом занимался избирком
Анна Перевощикова
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Более 1,8 млн избирателей насчитали в Алтайском краеБолее 1,8 млн избирателей насчитали в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае подсчитали, сколько избирателей проживает в городах и селах. Всего их насчитывают более 1,8 млн.

Если быть точнее, то по данным краевой избирательной комиссии на 1 июля, в регионе зарегистрировано 1 813 470 избирателей. Большая часть из них проживает в Барнауле (более 522 тысяч человек). Лидером является Индустриальный район (178 009 человек), далее идет Ленинский (105 972), Центральный (96 788), Железнодорожный (75 534) и Октябрьский районы города(66 076).

На втором месте среди городов - Бийск. В алтайском наукограде проживает 162 537 участников голосования, которые достигли 18 лет. А третье место занял Рубцовск, где зарегистрировано 98 334 избирателя.

Среди районов Алтайского края лидируют Первомайский (41 040), Каменский (37 761), тальменский (34 408), Павловский (33 417) и Шипуновский районы (23 249).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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