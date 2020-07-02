Голосование в Алтайском крае: почти 72% поддержали внесение поправок

В Алтайском крае в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие почти 898 тысяч человек. Это около 50% от общего числа избирателей. По предварительным данным большинство из проголосовавших поддерживают новые поправки – почти 72% поставили в бюллетене галочку напротив ответа «Да». Такие цифры озвучила председатель краевого избиркома Ирина Акимова 2 июля во время онлайн-брифинга.

Нарушений нет

По данным крайизбиркома, за весь период голосования никаких нарушений выявлено не было.

– К настоящему моменту в избирательную комиссию Алтайского края не поступило ни одного обращения, касающегося нарушения хода голосования на территории региона и работы участковых избирательных комиссией, – говорит глава крайизбиркома Ирина Акимова.

На горячую линию избирательной комиссии 1 июля поступило 76 звонков. Большинство из них были посвящены голосованию на дому, по месту регистрации, местоположении и времени работы избирательных участков.

– Сообщений о каких- то фактах нарушения или недостатков работы комиссии на горячую линию не поступало, – сказала Акимова.

Лидеры голосования

Активнее всего голосовали сельские жители края. Так, на территории Заринского района явка составила почти 84%, а Алейском – выше 80%. В Барнауле в процентном соотношении больше всего голосующих в Октябрьском районе – почти 56%.

– Откликнулся каждый второй житель Алтайского края и это достойно уважения, – отметила Ирина Акимова. – Очень значительная цифра тех неравнодушных, активных участников голосования, которые нашли время и определились со своей позицией в отношении такого значимого вопроса. Хочется высказать слова благодарности каждому жителю, который принял участие в обсуждении.

Профессиональное удовлетворение

По словам Ирины Акимовой, ни один член избирательной комиссии не испугался и не отказался от своей работы.

– Безусловно, все мои коллеги испытывают профессиональное удовлетворение от организации работы голосования. Никто не роптал и не говорил о том, как сложно работать, хотя мы прекрасно понимает, что такой формат был очень трудоемким, – отметила предстатель краевого избиркома.

В данный момент в избирательной комиссии Алтайского края продолжают проверять правильность составления протоколов от территориальных комиссий и суммировать их данные.

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