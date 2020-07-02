2020-07-02T10:13:33+03:00
Общество

Голосование в Алтайском крае: почти 72% поддержали внесение поправок

В регионе проголосовало почти 50% избирателей
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие почти 898 тысяч человек. Это около 50% от общего числа избирателей. По предварительным данным большинство из проголосовавших поддерживают новые поправки – почти 72% поставили в бюллетене галочку напротив ответа «Да». Такие цифры озвучила председатель краевого избиркома Ирина Акимова 2 июля во время онлайн-брифинга.

Нарушений нет

По данным крайизбиркома, за весь период голосования никаких нарушений выявлено не было.

– К настоящему моменту в избирательную комиссию Алтайского края не поступило ни одного обращения, касающегося нарушения хода голосования на территории региона и работы участковых избирательных комиссией, – говорит глава крайизбиркома Ирина Акимова.

На горячую линию избирательной комиссии 1 июля поступило 76 звонков. Большинство из них были посвящены голосованию на дому, по месту регистрации, местоположении и времени работы избирательных участков.

– Сообщений о каких- то фактах нарушения или недостатков работы комиссии на горячую линию не поступало, – сказала Акимова.

Лидеры голосования

Активнее всего голосовали сельские жители края. Так, на территории Заринского района явка составила почти 84%, а Алейском – выше 80%. В Барнауле в процентном соотношении больше всего голосующих в Октябрьском районе – почти 56%.

– Откликнулся каждый второй житель Алтайского края и это достойно уважения, – отметила Ирина Акимова. – Очень значительная цифра тех неравнодушных, активных участников голосования, которые нашли время и определились со своей позицией в отношении такого значимого вопроса. Хочется высказать слова благодарности каждому жителю, который принял участие в обсуждении.

Профессиональное удовлетворение

По словам Ирины Акимовой, ни один член избирательной комиссии не испугался и не отказался от своей работы.

– Безусловно, все мои коллеги испытывают профессиональное удовлетворение от организации работы голосования. Никто не роптал и не говорил о том, как сложно работать, хотя мы прекрасно понимает, что такой формат был очень трудоемким, – отметила предстатель краевого избиркома.

В данный момент в избирательной комиссии Алтайского края продолжают проверять правильность составления протоколов от территориальных комиссий и суммировать их данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле на голосование по поправкам пришла медведица Глаша

Животное немного похулиганило на избирательном участке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Алтайском крае женщину-опекуна осудили за издевательства над детьми
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 3009
В Барнауле открывается масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы
Во Власихе эксгибиционист напугал школьниц
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 86
На Алтае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 4134
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
Бийский дачник поделился рецептом “мужского варенья” в эфире Первого канала
На Алтае мужчина сломал руку любимой, упрекнувшей его в пьянстве
12 алтайских школьников стали лучшими по итогам интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко
Алтайские спасатели за сутки потушили 40 пожаров