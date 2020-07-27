Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 июля 2020 года: заболеваемость снижается

Число инфицированных в Алтайском крае достигло 8665 человек, в том числе 810 детей до 17 лет. За минувшие сутки в регионе выявили еще 134 новых случая.

Данные на 23.00 27 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Барнауле обнаружили 55 инфицированных, в Бийске – 14, в Рубцовске – 11, в Петропавловском районе – восемь заболевших, в Бурлинском районе – пять, в Заринске – четыре, в Славгороде, Бийском, Смоленском, Троицком и Змеиногорском районах – по три новых пациента, в ЗАТО Сибирском, Зональном, Ключевском, Михайловском, Первомайском, Рубцовском, Целинном районах – по два инфицированных, в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Чарышском, Баевском, Заринском, Кулундинском, Панкрушихинском, Ребрихинском районах – по одному случаю.

Данные на 23.00 27 июля. Фото: опрештаб АК

Число умерших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, достигло 196. Непосредственно от короновирусной инфекции всего скончались 80 человек, иные причины смерти установлены в 113 случаях, на экспертизе пока что находятся три человека.

За минувшие сутки скончались еще шесть зараженных. По данным оперативного штаба, в пяти случаях причиной летального исхода стал именно COVID-19. Выписались 6479 человек за весь период пандемии.

Снижением заболеваемости

В течение полутора недель на территории Алтайского края отмечается ежедневное снижение уровня числа заболевших COVID-19.

– Можно говорить о том, что на сегодняшний день идет снижение заболеваемости. Связано это, кончено, с тем, что были ужесточены отдельные меры – контроль за соблюдением масочного режима, как гражданами Алтайского края, так и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Эти меры также сыграли роль, – сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина во время онлайн-конференции.

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При этом двое детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (подробнее)