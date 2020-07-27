2020-07-27T18:21:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 июля 2020 года: заболеваемость снижается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 28 июля 2020 года
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
На территории Алтайского края отмечается ежедневное снижение уровня числа заболевших COVID-19.На территории Алтайского края отмечается ежедневное снижение уровня числа заболевших COVID-19.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число инфицированных в Алтайском крае достигло 8665 человек, в том числе 810 детей до 17 лет. За минувшие сутки в регионе выявили еще 134 новых случая.

Данные на 23.00 27 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Данные на 23.00 27 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Барнауле обнаружили 55 инфицированных, в Бийске – 14, в Рубцовске – 11, в Петропавловском районе – восемь заболевших, в Бурлинском районе – пять, в Заринске – четыре, в Славгороде, Бийском, Смоленском, Троицком и Змеиногорском районах – по три новых пациента, в ЗАТО Сибирском, Зональном, Ключевском, Михайловском, Первомайском, Рубцовском, Целинном районах – по два инфицированных, в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Чарышском, Баевском, Заринском, Кулундинском, Панкрушихинском, Ребрихинском районах – по одному случаю.

Данные на 23.00 27 июля. Фото: опрештаб АК

Данные на 23.00 27 июля. Фото: опрештаб АК

Число умерших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, достигло 196. Непосредственно от короновирусной инфекции всего скончались 80 человек, иные причины смерти установлены в 113 случаях, на экспертизе пока что находятся три человека.

За минувшие сутки скончались еще шесть зараженных. По данным оперативного штаба, в пяти случаях причиной летального исхода стал именно COVID-19. Выписались 6479 человек за весь период пандемии.

Снижением заболеваемости

В течение полутора недель на территории Алтайского края отмечается ежедневное снижение уровня числа заболевших COVID-19.

– Можно говорить о том, что на сегодняшний день идет снижение заболеваемости. Связано это, кончено, с тем, что были ужесточены отдельные меры – контроль за соблюдением масочного режима, как гражданами Алтайского края, так и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Эти меры также сыграли роль, – сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина во время онлайн-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заболеваемость COVID-19 идет на спад, возможно ли дальнейшее снятие ограничений на Алтае

При этом двое детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Ни один пациент в Алтайском крае не заболел коронавирусом дважды
В Барнауле из-за ремонта теплосети временно ограничили подачу горячей воды
ВТБ снизил ставку проектного финансирования строительной компании «СЕЛФ»
В Алтайском крае на время перекроют трассу из-за военных колонн
В Барнауле выбрали подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»
Виктор Томенко: в Алтайском крае с коронавирусом справляют не хуже, чем в других регионах
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 6479
По результатам ЕГЭ четыре алтайских школьника стали мультибалльниками
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 196
В Барнауле началась приемка школ и детских садов к новому учебному году
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 8665
Жители Алтайского края могут вернуть товар в интернет-магазин по почте
В Барнауле женщины устроили драку и якобы давили на машине всех вокруг
В алтайские ковидные госпитали набирают сотрудников
Стало известно, у кого самая высокая средняя заработная плата в Алтайском крае
Жительница Барнаула сорвала серьги с соседки за отказ занять сто рублей
Еще одна алтайская трасса стала федеральной
В Барнаульском зоопарке накроют праздничный стол для тигров
Барнаулец избил свою бывшую пистолетом, когда узнал о её новом воздыхателе
Уникальный анальгетик на основе компонента для взрывчатки разработали в Бийске
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года составило 190
Алтайские спасатели предупредили о сильных дождях