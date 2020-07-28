2020-07-28T08:03:47+03:00
Общество

Алтайские автолюбители могут приобрести страховку на почте

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Автовладельцы могут оформить полисы ОСАГО в почтовых отделениях Алтайского края. Такую услугу предоставляют в большинстве отделений региона.

– Поскольку большая часть отделений почтовой связи Алтайского края расположена в сельской местности, у наших клиентов есть преимущество – пришел за посылкой или письмом и сразу оформил полис ОСАГО, – отмечает заместитель директора УФПС Алтайского края по финансовому бизнесу Елена Селиванова.

Для клиентов доступны услуги трех страховых компаний: Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». Специалисты Почты России заполняют все необходимые данные и отправляют запрос страховщикам. После приходит расчет страховой премии от разных компаний, а клиент выбирает самый подходящий для себя вариант.

Для оформления полиса понадобятся следующие документы: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы можно предоставлять как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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