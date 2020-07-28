28 Июль 2020 2020-07-28T06:34:07+03:00

Это сделают в рамках образовательной программы Школа экспорта РЭЦ

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Финансовые аспекты разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес

10 августа с 9:00 до 18:00 в алтайском центре Мой бизнес состоится семинар для предпринимателей, планирующих вывод своих товаров и услуг на международные рынки. В рамках образовательной программы Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр) предприниматели разберут:

- Финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;

- Шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;

- Типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской про-верки экспортера и его контрагента;

- Наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);

- Инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам.

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU