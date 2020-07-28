Финансовые аспекты разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
Финансовые аспекты разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
10 августа с 9:00 до 18:00 в алтайском центре Мой бизнес состоится семинар для предпринимателей, планирующих вывод своих товаров и услуг на международные рынки. В рамках образовательной программы Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр) предприниматели разберут:
- Финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;
- Шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;
- Типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской про-верки экспортера и его контрагента;
- Наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);
- Инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам.
Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»
Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU