В Алтайском крае мужчина устроил ДТП на угнанном с работы автомобиле

28 Июль 2020 2020-07-28T05:41:30+03:00

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В Залесовском районе сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего мужчину, который скрылся с места ДТП. Выяснилось, что он попал в аварию на машине, которую угнал, сообщает краевое управление МВД.

По предварительным данным, накануне ночью слесарь одной из коммунальных организаций Залесовского района пришел к себе на работу. Там он открыл гараж и угнал из него автомобиль УАЗ. Машина была открытой, а ключи находились в замке зажигания.

На автомобиле мужчина поехал в соседний населенный пункт. Когда он возвращался назад, то столкнулся с мотоциклом, припаркованным на обочине дороги. Не останавливаясь, сельчанин скрылся с места ДТП. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Мотоцикл и УАЗ получили незначительные повреждения.

Вскоре правоохранители установили личность водителя и задержали его. Известно, что в прошлом году мужчина был лишен прав за пьяную езду.

Полицейские возбудили уголовное дело и составили административные материалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU