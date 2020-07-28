На Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорблений
Жителя Зонального района будут судить за убийство бывшего друга. Между ними произошел конфликт, который обернулся трагедией.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, потерпевший и обвиняемый раньше дружили, но позднее между ними произошел конфликт, в том числе на почве ревности.
- Потерпевший при каждой встрече оскорблял бывшего друга. В ночь с 8 на 9 марта в одном из сельских баров Зонального района между ними вновь произошла ссора, после которой обвиняемый приехал домой и взял ружье, - говорится в сообщении.
Мужчина не нашел в заведении обидчика, поэтому поехал его искать, а когда обнаружил его авто, то выстрелил в голову старого друга дважды и скрылся. Позднее его все же задержали правоохранители.
Уголовное дело передано в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Барнаула сорвала серьги с соседки за отказ занять сто рублей
Возбуждено уголовное дело (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU