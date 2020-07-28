2020-07-28T04:51:36+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорблений

Свою вину он признал полностью
Анна Перевощикова
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На Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорбленийНа Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорбленийФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителя Зонального района будут судить за убийство бывшего друга. Между ними произошел конфликт, который обернулся трагедией.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, потерпевший и обвиняемый раньше дружили, но позднее между ними произошел конфликт, в том числе на почве ревности.

- Потерпевший при каждой встрече оскорблял бывшего друга. В ночь с 8 на 9 марта в одном из сельских баров Зонального района между ними вновь произошла ссора, после которой обвиняемый приехал домой и взял ружье, - говорится в сообщении.

Мужчина не нашел в заведении обидчика, поэтому поехал его искать, а когда обнаружил его авто, то выстрелил в голову старого друга дважды и скрылся. Позднее его все же задержали правоохранители.

Уголовное дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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