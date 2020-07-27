2020-07-27T05:37:45+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула сорвала серьги с соседки за отказ занять сто рублей

Возбуждено уголовное дело
Татьяна Гейнрих
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Подозреваемая ранее уже была судима.Подозреваемая ранее уже была судима.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле в полицию обратилась местная жительница с жалобой на нападение соседки. Как пишут в пресс-службе регионального МВД, она постучала в дверь и попросила занять сто рублей. Потерпевшая вежливо отказала, но соседку это очень сильно разозлило. Она пришла в ярость и набросилась на женщину.

Во время драки соседка сорвала серьги и скрылась в неизвестном направлении. В этот же день по ориентировке подозреваемую задержали полицейское. Украшения были изъяты и возвращены законной владелице. В ведомстве отмечают, что подозреваемая 1974 года рождения уже была ранее судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жительница Барнаула сорвала серьги с соседки за отказ занять сто рублей
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