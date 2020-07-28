Более 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату

Средства предназначались на детей в возрасте от трех до семи лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на поддержку семей с детьми от трех до семи лет направили 2,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, к концу июля ежемесячную выплату получили более 64 тысяч семей с 79 083 детьми.

По словам министра соцзащиты Натальи Оськиной, вопрос ежемесячных выплат находится на контроле ведомства.

- Мы вошли в перечень тех регионов страны, которые успешно отработали по назначению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и всей сопутствующей этому работе. Уже установлено, что Алтайский край бьет рекорды по количеству назначенных и осуществляемых выплат для семей с детьми. Безусловно, это свидетельствует об уровне ощутимой финансовой поддержки семей с детьми нашего региона, - отметила глава министерства.

На каждого ребенка из семьи, в которой среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в месяц выделяется чуть больше 5 тысяч рублей. Сейчас этот минимум составляет 10 194 рубля на каждого члена семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие выплаты на детей в период коронавируса могут получить жители Алтайского края и как это сделать

Власти рассказали о федеральных мерах поддержки семьям во время пандемии (подробнее)