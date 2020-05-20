Какие выплаты на детей в период коронавируса могут получить жители Алтайского края и как это сделать

В Алтайском крае семьи с детьми могут получить различные выплаты в связи с пандемией коронавируса. Подробнее о том, как это сделать и кто может рассчитывать на получение денег на пресс-конференции 20 мая сообщили министр соцзащиты региона Наталья Оськина и управляющий краевым отделением Пенсионного фонда РФ Борис Трофимов.

Жители Алтайского края могут рассчитывать на различную поддержку по указам президента Владимира Путина. Существует несколько выплат, относящихся к мерам поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса на территории России.

Так семьям, имеющим право на материнский капитал, устанавливается ежемесячная выплата 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Деньги будут выплачивать за три месяца – апрель, май, июнь. На такую помощь могут рассчитывать 38 тыс. жителей региона. За апрель и май уже выплатили 33 тыс. детей, всего около 360 млн рублей.

- Для нас это уже стандартная работа, - подчеркнул Борис Трофимов.

Отметим, что семьи, не имеющие право на материнский капитал, также получат 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне на детей до 3 лет. Таких в крае около 40 тыс.

Также семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Речь идет примерно о 400 тыс. человек. Выплата будет начисляться с 1 июня.

-В целом мы прогнозируем поступление денежных средств на поддержку семьям, имеющих детей по тем категориям, про которые сказал, в пределах 5 млрд рублей, - отметил управляющий краевым отделением Пенсионного фонда РФ.

Он подчеркнул, что большую часть заявлений подали через портал “Госуслуги”.

С детьми.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Деньги есть, механизмы и инструменты отработаны. И практически завтра-послезавтра пойдут первые выплаты по второму указу президента. А с 1 июня начнем осуществлять финансирование и по 10 тысячам рублей, - сказал Борис Трофимов.

Меры поддержки, предусмотренные по линии пенсионного фонда, не зависят от уровня дохода в семьях.

Выплаты детям от 3 до 7 лет

Наталья Оськина сообщила, что после 20 мая на портале "Госуслуги" будет доступна форма для приема заявлений на выплату детям от 3 до 7 лет. В данном случае речь идет о малообеспеченных семьях.

На получение этой выплаты имеют право более 52 тыс. детей в регионе.

Министр соцзащиты добавила, что право заявиться действует до конца года.

- В Алтайский край уже поступили средства федерального бюджета и предусмотрены. Мы подписали с федерацией все соглашения, приняты все нормативные акты, которые определяют порядок данной выплаты, - сказала Наталья Оськина.

Она добавила, что гарант того, что не последует отказ - это правильно заполненное заявление. Следует обращать внимание на точность персональных данных, верно указать источники доходов. В ведомстве сообщили, что заинтересованы предоставить выплаты в максимально короткие сроки. Заявители начнут получать деньги с 1 июня.

Отметим, что право на эту новую меру социальной поддержки имеют семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно. Доход на человека в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума. В регионе эта цифра составляет 10194 рубля.

Наталья Оськина рассказала, что пандемия не повлияла и на представление других выплат, никаких задержек нет. С января по апрель на поддержку семей с детьми направили более 2 млрд рублей.

- Мы и дальше будем в привычном для наших получателей режиме производить все выплаты, которые им положены, - резюмировала министр.

Проблемы со звонками

Многие жители региона жалуются на то, что им трудно дозвониться на горячую линию пенсионного фонда. Порой звонки сбрасывают или вовсе не отвечают.

Борис Трофимов сообщил, что они стараются решить эту проблему. Численность операторов в региональном колл-центре увеличили в два раза, их стало 20. Телефон работает семь дней в неделю, однако средняя продолжительность разговора - 6 минут. На одного оператора приходится 100-120 звонков в день. Постепенно ажиотаж будет спадать и звонов станет меньше.

На базе министерства соцзащиты также работает телефон горячей линии. Его номер: 27-36-01. Уже поступило более 18 тыс. звонков, в ведомстве готовятся к росту их числа.

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