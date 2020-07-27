В Барнауле из-за ремонта теплосети временно ограничили подачу горячей воды

27 Июль 2020 2020-07-27T13:13:43+03:00

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С 27 июля в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячей воды, на срок от 12 до 48 часов, для 63 тысяч горожан. Это нужно, чтобы ввести в работу отремонтированные участки тепловых сетей.

В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе гаражного кооператива по адресу улица Попова, 5а/4, жилых домов по проспекту Ленина, №144 — №150, и Ленина, №157 — №159. Они относятся к контуру ТЭЦ-2 и работы на них велись без продления срока отключения горячей воды после опрессовки. Это удалось сделать благодаря существующим резервным линиям тепловых сетей. Однако сейчас для ввода в эксплуатацию новых теплотрасс необходимо кратковременное отключение ресурса. Эта процедура называется переврезкой.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной программ по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Напомним, всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:

- на сутки, с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля — 43 многоквартирных дома, 3 детских сада, 2 школы, 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова, Кавалерийская, Монтажников и В. Кощеевой. Всего 15 830 жителей;

- на 12 часов, с 9:00 до 21:00 29 июля — 63 многоквартирных дома, 2 детских сада, 3 школы, 2 больницы и 7 административных здания. Всего 7 444 жителя;

- на сутки, с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля — 245 многоквартирных домов, 17 детских садов, 9 школ, 7 частных домов, больница и 21 административное здание. Всего 32 895 жителей;

- на двое суток, с 9.00 29 июля до 9.00 31 июля — 53 многоквартирных дома, 2 детских сада, 4 школы, 2 больницы и 16 административных зданий. Всего 6 666 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU