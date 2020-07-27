В Алтайском крае на время перекроют трассу из-за военных колонн

27 Июль 2020 2020-07-27T13:00:23+03:00

Проезд будет закрыт с 17:50 до 20:50 часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ограничат движение для всех видов транспорта

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В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн 27 июля временно ограничат движение для всех видов транспорта: на автодороге «Населенный пункт Новокраюшкино – автодорога «Новокраюшкино – Первомайское» – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Озерки».

Проезд будет закрыт с 17:50 до 20:50 часов. Алтайские госавтоиснпекторы призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, еще одна трасса в Алтайском крае вошла в список трасс федерального значения. Речь идет об автотрассе Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Ее протяжённость более 388 км. Она соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска «Кулунда». Трасса получила номер А-321.

ИСТОЧНИК KP.RU