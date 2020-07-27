По результатам ЕГЭ четыре алтайских школьника стали мультибалльниками

27 Июль 2020 2020-07-27T11:37:36+03:00

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В Алтайском крае четыре выпускника стали мультибалльниками, сообщает пресс-служба краевого Минобра. Так называют тех, кто набрал сто баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам.

В число таких счастливчиков попала Кристина Трофимова, выпускница гимназии № 42. Она получила сто баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: информатика и русский язык.

– Такого не ожидала, – рассказывает Кристина. – Мне всегда казалось, что 90+ набрать очень-очень сложно, но все равно стремилась к этому. С 10-го класса активно начала готовиться к ЕГЭ, приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Это, кстати, хорошая тренировка, ведь во время олимпиады ты начинаешь учиться рассчитывать свое время. Самой процедуры проведения экзамена не боялась, да и маски с дезинфекцией волнения не добавили

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в два раза выросло число стобалльников по русскому языку. В этом году высший балл на ЕГЭ по основному предмету получили 57 выпускников, в прошлом их было только 25, сообщает региональное министерство образования.

ИСТОЧНИК KP.RU