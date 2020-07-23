2020-07-23T05:32:43+03:00
Общество

В Алтайском крае стало в два раза больше стобалльников по русскому

ЕГЭ на максимум написали 57 выпускников
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
В этом году ЕГЭ по русском сдавали в два приема.В этом году ЕГЭ по русском сдавали в два приема.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае в два раза выросло число стобалльников по русскому языку. В этом году высший балл на ЕГЭ по основному предмету получили 57 выпускников, в прошлом их было только 25, сообщает региональное министерство образования.

В целом в этом году отмечается рост количества стобалльников, а также средних результатов ЕГЭ. Так, в прошлом году по литературе было всего два человека, набравших максимум, а в этом их уже 19. По географии и информатике показатели также выросли.

Апелляции на результаты экзаменов ЕГЭ по русскому языку принимаются 23, 24 июля. Для этого нужно заполнить бланк апелляции в своей школе, которая передаст его по адресу г. Барнаул, ул. Партизанская, 195.

Конфликтная комиссия будет рассматривать апелляции по итогам ЕГЭ по русскому языку 28, 29, 30 июля с 10.00 согласно установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 млрд рублей
ВТБ Лизинг рассказал об основных драйверах развития автолизинга
«Ростелеком» призывает алтайские организации согласовывать строительные работы
Барнаульским уличным торговцам выписали протоколы
В Алтайском крае стало в два раза больше стобалльников по русскому
На Алтае в лесу организовали детский лагерь, несмотря на запрет
Участок улицы Попова в Барнауле сделают шестиполосным
Барнаулец жестоко избил жену за то, что она гуляла с подругой без его разрешения
Средняя зарплата в Алтайском крае составила около 30 тысяч рублей
ВТБ запускает новую Travel-карту
Алтайский конструктор получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
Силовики нагрянули к скандальному арендатору леса в Бийске
Два человека пострадали в Барнауле на перекрестке Калинина-Профинтерна
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Из-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемуха
Мифы о среднем профессиональном образовании или почему стоит выбрать колледж
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 166