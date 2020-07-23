В Алтайском крае стало в два раза больше стобалльников по русскому

23 Июль 2020 2020-07-23T05:32:43+03:00

В этом году ЕГЭ по русском сдавали в два приема. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае в два раза выросло число стобалльников по русскому языку. В этом году высший балл на ЕГЭ по основному предмету получили 57 выпускников, в прошлом их было только 25, сообщает региональное министерство образования.

В целом в этом году отмечается рост количества стобалльников, а также средних результатов ЕГЭ. Так, в прошлом году по литературе было всего два человека, набравших максимум, а в этом их уже 19. По географии и информатике показатели также выросли.

Апелляции на результаты экзаменов ЕГЭ по русскому языку принимаются 23, 24 июля. Для этого нужно заполнить бланк апелляции в своей школе, которая передаст его по адресу г. Барнаул, ул. Партизанская, 195.

Конфликтная комиссия будет рассматривать апелляции по итогам ЕГЭ по русскому языку 28, 29, 30 июля с 10.00 согласно установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU