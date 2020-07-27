Жители Алтайского края могут вернуть товар в интернет-магазин по почте

27 Июль 2020 2020-07-27T08:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Алтайского края могут вернуть не подошедший им товар в почтовых отделениях. Услуга Почты России «Легкий возврат» доступна с ноября 2019 года.

Оформить возврат можно абсолютно во всех отделениях почтовой связи. Услуга для клиента предоставляется бесплатно. На оформление возврата уходит меньше минуты, так как не нужно заполнять бланк в почтовом отделении. Для этого необходимо знать только трек-номер. Чек и документы, удостоверяющие личность, не понадобятся.

Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки. К услуге «Легкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов. Для них услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU