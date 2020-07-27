2020-07-27T08:18:12+03:00
Общество

Жители Алтайского края могут вернуть товар в интернет-магазин по почте

Для возврата необходимо знать только трек-номер
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Алтайского края могут вернуть не подошедший им товар в почтовых отделениях. Услуга Почты России «Легкий возврат» доступна с ноября 2019 года.

Оформить возврат можно абсолютно во всех отделениях почтовой связи. Услуга для клиента предоставляется бесплатно. На оформление возврата уходит меньше минуты, так как не нужно заполнять бланк в почтовом отделении. Для этого необходимо знать только трек-номер. Чек и документы, удостоверяющие личность, не понадобятся.

Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки. К услуге «Легкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов. Для них услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле началась приемка школ и детских садов к новому учебному году
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 8665
Жители Алтайского края могут вернуть товар в интернет-магазин по почте
В Барнауле женщины устроили драку и якобы давили на машине всех вокруг
В алтайские ковидные госпитали набирают сотрудников
Стало известно, у кого самая высокая средняя заработная плата в Алтайском крае
Жительница Барнаула сорвала серьги с соседки за отказ занять сто рублей
Еще одна алтайская трасса стала федеральной
В Барнаульском зоопарке накроют праздничный стол для тигров
Барнаулец избил свою бывшую пистолетом, когда узнал о её новом воздыхателе
Уникальный анальгетик на основе компонента для взрывчатки разработали в Бийске
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года составило 190
Алтайские спасатели предупредили о сильных дождях