В Барнауле женщины устроили драку и якобы давили на машине всех вокруг
В Барнауле в ночь с 26 на 27 июля на Старом базаре женщины устроили драку, сообщают в сообществе «Инцидент Барнаул». Причина конфликта неизвестна.
Очевидцы рассказывают, что сначала женщины начали драться, а затем «давили всех машинах». Что стало причиной конфликта, неизвестно. Судя по фотографии, на место инцидента приехала машина скорой помощи и несколько экипажей полиции. Вероятно, кому-то потребовалась помощь медиков.
Как разрешилась ситуация и пострадал ли кто-то из участников конфликта или прохожих, пока неизвестно.
Напомним, в марте этого года жительница Барнаула получила побои после того, как рассказала бывшему парню о том, что у нее появился новый кавалер. За это мужчина жестоко избил ее.
ИСТОЧНИК KP.RU