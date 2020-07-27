В Барнауле женщины устроили драку и якобы давили на машине всех вокруг

27 Июль 2020 2020-07-27T09:55:50+03:00

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В Барнауле в ночь с 26 на 27 июля на Старом базаре женщины устроили драку, сообщают в сообществе «Инцидент Барнаул». Причина конфликта неизвестна.

Очевидцы рассказывают, что сначала женщины начали драться, а затем «давили всех машинах». Что стало причиной конфликта, неизвестно. Судя по фотографии, на место инцидента приехала машина скорой помощи и несколько экипажей полиции. Вероятно, кому-то потребовалась помощь медиков.

Как разрешилась ситуация и пострадал ли кто-то из участников конфликта или прохожих, пока неизвестно.

Напомним, в марте этого года жительница Барнаула получила побои после того, как рассказала бывшему парню о том, что у нее появился новый кавалер. За это мужчина жестоко избил ее.

ИСТОЧНИК KP.RU