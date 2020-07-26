Барнаулец избил свою бывшую пистолетом, когда узнал о её новом воздыхателе

26 Июль 2020 2020-07-26T13:33:43+03:00

Барнаулец избил свою бывшую, когда узнал о её новом воздыхателе Фото: Олег УКЛАДОВ

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Жительница Барнаула получила побои после того, как рассказала бывшему парню о том, что у нее появился новый кавалер. За это мужчина жестоко избил ее.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Остапчук, в марте этого года потерпевшая пришла к своему бывшему парню, который проживал с матерью, чтобы передать ему вещи. Хозяева уговорили девушку остаться и выпить пива. В ходе застолья выяснилось, что у девушки появился новый воздыхатель.

- Когда девушка собралась уходить, парень из-за ревности стал ей высказывать претензии по поводу нового друга, а после схватил за шею рукой и нанес рукой не менее пяти ударов по голове и лицу. Потом парень сходил в комнату за пневматическим пистолетом, которым нанес удары в область головы и руки девушки, - рассказала Ольга Остапчук.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Парень извинился, но потерпевшая попросила назначить обидчику строго наказание. В итоге, его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU