В алтайские ковидные госпитали набирают сотрудников

27 Июль 2020 2020-07-27T08:13:18+03:00

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В Алтайском крае требуются сотрудники для работы в инфекционных госпиталях. Всего в регионе таких учреждений 14. Информацию об этом разместили на официальном сайте края.

В пресс-службе правительства сообщают, что медработники, которые работают с больными коронавирусом, живут изолированно в обсерваторе. Проживание и питание для них там бесплатно, это обеспечивает работодатель. Также медики получают стимулирующие выплаты. Врачи – 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал - 50 тысяч, младшие медработники - 25 тысяч рублей.

Напомним, что в интервью «Комсомольской правде» министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что медучреждения, перепрофилированные в ковидные госпитали, не могли своим штатным персоналом закрыть кадровые потребности. По его словам, дефицит кадров решают, привлекая медиков из других учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU