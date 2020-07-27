В Барнаульском зоопарке накроют праздничный стол для тигров
В Барнаульском зоопарке готовятся к празднованию Дня тигра, который отмечается во всем мире 29 июля. В этот день посетителей приглашают поздравить наших полосатых любимцев. Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.
29 июля в 12.00 директор зоопарка проведет показательное кормление кошек и ответит на все интересующие зрителей вопросы, а 18:00 в свет выведут маленьких тигрят. Прогулка зоояслей пройдет на миниферме.
Стоимость билета останется такой же, как и обычно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в зоопарке попросили помощи из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU