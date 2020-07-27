2020-07-27T04:30:37+03:00
Дом. Семья

В Барнаульском зоопарке накроют праздничный стол для тигров

Также зрителям покажут маленьких тигрят
Татьяна Гейнрих
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Тигр в Барнаульском зоопарке.Тигр в Барнаульском зоопарке.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнаульском зоопарке готовятся к празднованию Дня тигра, который отмечается во всем мире 29 июля. В этот день посетителей приглашают поздравить наших полосатых любимцев. Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.

29 июля в 12.00 директор зоопарка проведет показательное кормление кошек и ответит на все интересующие зрителей вопросы, а 18:00 в свет выведут маленьких тигрят. Прогулка зоояслей пройдет на миниферме.

Стоимость билета останется такой же, как и обычно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в зоопарке попросили помощи из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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