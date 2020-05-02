«Медведь без публики даже психанул»: барнаульский зоопарк нуждается в помощи

На днях в Инстаграмм появилось обращение от директора барнаульского зоопарка Сергея Писаерва: «Дорогие друзья! Мы долго отказывались от ваших предложений о помощи. Мы благодарны всем за заботу о наших питомцах и о зоопарке в целом. Ситуация с коронавирусом затянулась и мы будем благодарны любой вашей помощи».

- Это обращение связано вовсе не с тем, что у нас животные оголодали,- подчеркнул Сергей Викторович. – Моя твердая позиция: я сам жрать не буду, а животных накормлю. Мы приучили их вкусно питаться и должны продолжать в том же духе.

Если раньше, по словам Писарева, в зоопарке по большей части были травоядные - больше требовалось сена, то сейчас там много хищников, любящих мясо и экзотических животных, требующих своих лакомств.

sergeipisarev2 Мы долго отказывались от ваших предложений о помощи

- Экзотическим животным мы просто вынуждены покупать и бананы, и виноград, и сухофрукты, и йогурты для того, чтобы они получали полноценное питание, - рассказывает Писарев. – Носухи, например, виноградик обожают.

Пост о помощи в соцсетях, по словам Писарева, связан, во-первых, с тем, что действительно много людей предлагали поддержку, во- вторых, с тем, что никто не отменил плату за коммунальные платежи, а за прошедший месяц изоляции зоопарк не заработал ни копейки.

-Помощь, которая нам пришла, будет потрачена именно на это, - говорит Писарев. - Нам важно сохранить и зверей, и персонал, который за ними ухаживает.

Зоопарк на карантине.Видео: Олег Укладов

- Многие животные реально тоскуют по людям, - рассказывает Сергей Виктьрович. - Они привыкли быть на виду, как артисты на сцене. Это и львы, и мартышки. Медведь, например, даже психанул и стал в гневе рвать клетку.

Между тем, по информации Писарева, в Европе многие зоопарки уже открыты для посетителей, правда, с соблюдением мер необходимой осторожности.

- Когда вновь откроют наш, барнаульцев ждет много сюрпризов, - обещает Писарев. - У нас появилось много нового потомства. Медвежонок, камышовые котята, лисята, кенгуренок и другие обаятельные зверушки.