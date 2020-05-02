2020-05-02T03:32:36+03:00
Общество

«Медведь без публики даже психанул»: барнаульский зоопарк нуждается в помощи

Как переживают изоляцию животные [фото, видео]
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Зоопарк закрыт из-за коронавируса.Зоопарк закрыт из-за коронавируса.Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в Инстаграмм появилось обращение от директора барнаульского зоопарка Сергея Писаерва: «Дорогие друзья! Мы долго отказывались от ваших предложений о помощи. Мы благодарны всем за заботу о наших питомцах и о зоопарке в целом. Ситуация с коронавирусом затянулась и мы будем благодарны любой вашей помощи».

- Это обращение связано вовсе не с тем, что у нас животные оголодали,- подчеркнул Сергей Викторович. – Моя твердая позиция: я сам жрать не буду, а животных накормлю. Мы приучили их вкусно питаться и должны продолжать в том же духе.

Если раньше, по словам Писарева, в зоопарке по большей части были травоядные - больше требовалось сена, то сейчас там много хищников, любящих мясо и экзотических животных, требующих своих лакомств.

sergeipisarev2sergeipisarev2
Мы долго отказывались от ваших предложений о помощи
1560 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Экзотическим животным мы просто вынуждены покупать и бананы, и виноград, и сухофрукты, и йогурты для того, чтобы они получали полноценное питание, - рассказывает Писарев. – Носухи, например, виноградик обожают.

Пост о помощи в соцсетях, по словам Писарева, связан, во-первых, с тем, что действительно много людей предлагали поддержку, во- вторых, с тем, что никто не отменил плату за коммунальные платежи, а за прошедший месяц изоляции зоопарк не заработал ни копейки.

-Помощь, которая нам пришла, будет потрачена именно на это, - говорит Писарев. - Нам важно сохранить и зверей, и персонал, который за ними ухаживает.

Зоопарк на карантине.Видео: Олег Укладов

- Многие животные реально тоскуют по людям, - рассказывает Сергей Виктьрович. - Они привыкли быть на виду, как артисты на сцене. Это и львы, и мартышки. Медведь, например, даже психанул и стал в гневе рвать клетку.

Между тем, по информации Писарева, в Европе многие зоопарки уже открыты для посетителей, правда, с соблюдением мер необходимой осторожности.

- Когда вновь откроют наш, барнаульцев ждет много сюрпризов, - обещает Писарев. - У нас появилось много нового потомства. Медвежонок, камышовые котята, лисята, кенгуренок и другие обаятельные зверушки.

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк нуждается в помощи.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 451
Жительница Барнаула отдала мошеннику более 100 тыс. рублей на спасение сына
Почти полмиллиона рублей выделили на строительство новой школы в Новоалтайске
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года составило 36
В барнаульском зоопарке появился на свет еще один муфлон
В Барнауле вместо частного сектора построят новый квартал с высотками
В Бийске умер почетный машиностроитель России Александр Черемисин
В Бийске сотрудник СИЗО заразился коронавирусом
Алтайские полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки
На Алтае мужчина облил бензином назойливую гостью и угрожал поджечь
В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года составило 56
Молодой человек вынес из алтайского магазина коробку с деньгами
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19
Алтайский театр драмы устроит онлайн-показ спектакля по пьесе Островского
Жительницу Алтайского края обманули на крупную сумму при покупке детской коляски
Пропавший в апреле барнаулец погиб