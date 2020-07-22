Барнаулец жестоко избил жену за то, что она гуляла с подругой без его разрешения

22 Июль 2020 2020-07-22T15:11:59+03:00

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Житель Барнаула избил жену, когда он вспомнил, что она гуляла с подругой без его разрешения. Семейная ссора закончилась судом.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Остапчук, в марте этого года пьяный мужчина вернулся от друзей после застолья. Он увидел спящую с ребенком супругу и вспомнил, что накануне она гуляла с подругой без его разрешения. На почве ревности он начал избивать женщину кулаками по лицу, а затем стащил на пол и несколько раз ударил ее ногами по телу.

- Женщина проснулась, взяла на руки ребенка и стала кричать на разгневавшегося супруга, а мужчина схватил детские ходунки и замахнулся в область головы потерпевшей, высказал в ее адрес угрозу убийством. Прибывшим сотрудникам полиции женщина написала заявление, - отмечает Ольга Остапчук.

Примечательно, что во время рассмотрения уголовного дела в суде мужчина извинился, и женщина простила его. В итоге , дело прекратили в связи с примирением сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU