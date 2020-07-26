2020-07-26T12:36:23+03:00
Здоровье

Уникальный анальгетик на основе компонента для взрывчатки разработали в Бийске

Это первый в мире анальгезирующий препарат, не имеющий побочных действий
Анна Перевощикова
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Это первый в мире анальгезирующий препарат, не имеющий побочных действийЭто первый в мире анальгезирующий препарат, не имеющий побочных действийФото: Анна Перевощикова
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Бийские ученые совместно с коллегами из Томска разработали первый в мире анальгетик, который не имеет побочных действий. Его уникальность состоит в том, что он разработан на основе вещества для производства взрывчатки.

Как сообщают «Вести Алтай», лекарство изобрели с использованием глиоксаля, который задействуют для производства взрывчатки и ракетного топлива.

Ученые из Института проблем химико-энергетических технологий в Бийске начали исследования пять лет назад. Тогда она выяснили, что глиоксаль способен обезболивать. Препарат на его основе назвали «Тиовюрцин». Тестирование на животных показло, что побочных эффектов лекарство не имеет.

Эффективность лекарства наступает в первые два часа, а сохраняется до 17 часов.

Препараты группы анальгетиков очень популярны, ежедневно их используют около 30 млн человек. Но перед тем, как лекарство попадет на рынок, оно должно пройти испытания.

- Хочется, чтобы препарат получил финансирование для клинических исследований, чтобы он всё-таки получил путёвку в жизнь. Клинические испытания в России занимают 7 лет. После этого препарат может быть рекомендован для широкого потребления, - отметила к.х.н., научный сотрудник лаборатории медицинской химии Института проблем химико-энергетических технологий сибирского отделения РАН Дарья Кулагина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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