Алтайские ученые изобрели биоразлагаемую съедобную посуду
Алтайские ученые из Алтайского госуниверситета совместно с коллегами из АлтГТУ им. Ползунова изобрели биоразлагаемую съедобную посуду. Таким необычным способом специалисты решили бороться с повсеместным распространением пластика. Проект спонсируется Фондом содействия инновациям, общая сумма грантов составляет 2,5 млн рублей.
Чтобы изготовить такую посуду, ученые использовали люпин - растение из семейства бобовых. В нем содержится много белка, нет глютена и фитогормонов.
Как сообщает пресс-службе АлтГУ, посуду уже начали производить на базе компании «ЛюпинБио». Она занимается переработкой веществ для пищевых и медицинских целей. После этапов очистки остаются отходы, которые используют для съедобной посуды.
Разработать подобную посуду решили еще в 2017 году. Это изобретение весьма актуально, ведь Минприроды России уже готовит законопроект о запрете на продажу одноразовой посуды из пластика.
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ИСТОЧНИК KP.RU