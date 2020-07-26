2020-07-26T12:20:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года составило 190

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года
Анна Перевощикова
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В настоящее время эксперты подтвердили 190 летальных исходовВ настоящее время эксперты подтвердили 190 летальных исходовФото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года увеличилось еще на четыре. В настоящее время эксперты подтвердили 190 летальных исходов пациентов, у которых был выявлен ковид.

По данным оперштаба региона, два из четырех новых случаев напрямую связаны с коронавирусной инфекцией. Еще два пациента скончались по другим причинах. Причиной смерти 75 из 190 умерших стал ковид, 112 – другие заболевания. На экспертизе сейчас находятся три случая.

Напомним, в настоящее время в крае зарегистрирован 8531 случай инфицирования, выздоровели уже 6418 заболевших. Лечение продолжают 1923 человека, 108 из которых находятся в тяжелом состоянии. 34 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением и самоизоляции находятся 2657 человек. Обследовано на коронавирус более 287 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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