2020-07-25T12:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 июля 2020: падение прироста заболевших и увеличение смертельных случаев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 26 июля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Последние новости на 26 июля 2020Последние новости на 26 июля 2020Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае наметилась устойчивая тенденция по снижению уровня заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 138 инфицированных, это на восемь человек меньше, чем сутки ранее. До этого также произошло снижение числа заболевших.

Однако, по данным на 26 июля 2020, происходит увеличение числа умерших. Если раньше в сутки погибали около четырех человек, то накануне зафиксировано семь смертей, а сутки ранее девять. Большинство причин гибели связаны с сопутствующими хроническими заболеваниями. Из общего числа погибших – 186 человек – смерть, прямо связанная с коронавирусом, наступила только в 73 случаях.

Свордка по состоянию на 23.00 25 июля. Источник: Яндекс

Свордка по состоянию на 23.00 25 июля. Источник: Яндекс

Всего в крае инфицированных - 8391, выписаны по выздоровлению – 6313. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 1892 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 883 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1009 человек, сообщает оперштаб.

Тяжелобольных на сегодня - 106, на аппарате ИВЛ 41 пациент. Всего выздоровели 6313 человек. За прошедшие сутки выздоровело 417 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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