2020-07-26T11:51:05+03:00
Общество

Алтайские спасатели предупредили о сильных дождях

Жителям края напомнили правила личной безопасности
Анна Перевощикова
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Алтайские спасатели предупредили о сильных дождяхАлтайские спасатели предупредили о сильных дождяхФото: Анна Перевощикова
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В Алтайском крае в ближайшие сутки ожидаются ливни. Местами они будут очень сильные.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю, жителям региона необходимо помнить о личной безопасности в непогоду.

Так, если ливень застал вас во время поездки на автомобиле, то следует соблюдать скоростной режим, вести машину крайне осторожно. Если из-за дождя на дороге плохая видимость, то стоит остановить машину и переждать ливень на обочине.

- При этом, необходимо съехать на правую сторону обочины, и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию. От дальних поездок лучше отказаться, - отметили алтайские спасатели.

Тем, кто живет в частных домах, необходимо вовремя очищать водоотводные канавы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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