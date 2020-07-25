Дети пожарили сосиски: охвативший лес огонь тушили несколько часов

Фото: пресс-службы холдинга "Алтайлес"

Из-за небрежности горят леса. Там, где раньше была мягкая хвойная подстилка, теперь пепел. Дети пожарили сосиски в Новичихе, а лес потом пылал больше трех часов. Рядом с соленым озером в Завьяловском районе туристы жарили шашлыки, а потом охвативший деревья огонь тушили пять часов. После пожара лес умирает.

В этом году стоит засуха, пропитанный смолой хвойный лес вспыхивает за считанные минуты. Случаются пожары в особо охраняемых природных территориях. Как сообщает пресс-служба холдинга «Алтайлес», один из таких пожаров произошел в конце июня в Касмалинском заказнике рядом с селом Клочки Ребрихинского района. При сильном ветре низовой пожар чудом не перешел в верховой. С огнем боролись несколько часов. Теперь в заказнике вместо лесной подстилки - пепел. Печальное зрелище.

Всего за текущий пожароопасный сезон сотрудники холдинга потушили более 100 лесных пожаров в ленточных и приобских борах, это не говоря уже о тех пожарах, которые тушит МЧС. Площади, пройденные огнем, небольшие. Это говорит о том, что лесная пожарная служба молниеносно реагирует на возгорания.

- Позавчера снова горел ленточный бор в Новичихе, пожар едва не перешел в верховой. Загорелся лес, предположительно, от проходившего трактора с сеном. На тушение и дотушивание пожара понадобилось два дня. Горело всего в девяти километрах от села Новичихи, - пишет пресс-секретарь холдинга Ольга Лисицина на своей странице в фейсбуке.