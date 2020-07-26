Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 июля 2020 года составило 8531
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 июля 2020 года перескочило за 8,5 тысяч. За прошедшие сутки в крае подтвердили еще 140 случаев заражения, 73 из которых - в краевой столице.
Как передает региональный оперштаб по профилактике распространения ковида, в настоящее время в Алтайском крае зарегистрирован 8531 инфицированный, 6418 из них уже выздоровели. Лечение продолжают почти две тысячи человек: 874 – в ковидных госпиталях, еще 1049 – на амбулаторном лечении, на дому.
Кроме того, за сутки в статистику добавили еще четыре летальных исхода пациентов с коронавирусом. Две смерти наступили из-за инфекции, еще две по иным причинам. Общее число смертельных случаев, так или иначе связанных с ковидом, - 190.
На самоизоляции сейчас находятся 2657 человек. За все время пандемии проведено более 287 тысяч исследований на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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