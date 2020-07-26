2020-07-26T05:49:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 июля 2020 года составило 1462

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 июля 2020 года
Анна Перевощикова
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Всего в регионе зарегистрировано 1462 случая зараженияВсего в регионе зарегистрировано 1462 случая зараженияФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 июля 2020 года увеличилось еще на 24. Всего в регионе зарегистрировано 1462 случая заражения.

По информации оперштаба, число выздоровевших превысило число зараженных – 27 к 24, соответственно. Пациенты выписаны из больниц Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Турочакского и Усть-Канского районов. Общее число выписанных составляет 972.

Новые случаи коронавируса выявлены в нескольких районах, но большинство из них – в Кош-Агачском районе. При этом, 11 из 13 заболевших в этом муниципалитете – дети.

- Ранее в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 52 255 человек. В субботу, 25 июля, исследована 471 проба, - отметили в штабе.

Напомним, на данный момент в Республике Алтай действует масочный режим. Их необходимо надевать, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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