2020-07-25T14:55:14+03:00
Происшествия

В производственном цехе «Барнаултрансмаша» произошел пожар

Пожарные работали по повышенному рангу – 1 БИС
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото с места пожараФото с места пожараФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Барнауле загорелся производственный цех. Пожар случился на территории «Барнаултрансмаша» вечером 24 июля. На момент пожарных открытым огнем горела вентиляционная камера производственного цеха.

- Здание, где произошел пожар трехэтажное, панельное, частично кирпичное, перекрытия железобетонные, кровля мягкая, освещение: электрическое. Размер строения 72 х 200 метров. Пожарные работали по повышенному рангу – 1 БИС. Сложность в тушении пожара заключалась в том, что очаг пожара находился на крыше здания. Пожарные поднимались по наружной лестнице протягивая магистральную линию к месту возгорания. По прибытию коленчатого подъемника звенья газодымозащитной службы поднимались по средствам специальной техники, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Константин Костин.

Чтобы потушить огонь, потребовалось около получаса, после этого спасатели начали разбирать проливать горевшие конструкции.

В тушении пожара были задействованы шесть единиц пожарной и специальной техники и 27 спасателей. Предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В производственном цехе «Барнаултрансмаша» произошел пожар
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