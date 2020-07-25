2020-07-25T12:26:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пещерском психоневрологическом интернате провели дезинфекцию и изолировали зараженных коронавирусом

Ранее у 19 сотрудников выявили «Ковид-19»
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Коронавирус на АлтаеКоронавирус на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Минсоцзащиты взяло на контроль ситуацию в Пещерском психоневрологическом интернате. Ранее у 19 сотрудников выявили «Ковид-19». Инфекцию выявили в ходе профилактического исследования при переводе интерната в закрытый режим с 14 июля.

- Их незамедлительно отстранили от работы, они находятся дома. Кроме того, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявили двоих инфицированных среди проживающих в интернате, которых госпитализировали, - сообщает официальный сайт регионального правительства.

Всего в интернате проживают 277 человек, обслуживание которых в особом режиме (14-дневная посменная изоляция) осуществляют 32 сотрудника, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19.

В настоящее время в Алтайском крае насчитывается 8 391 инфицированный коронавирусом человек.

Читайте также: Прирост за неделю снизился на 12%, но все еще остается самым высоким в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пещерском психоневрологическом интернате провели дезинфекцию и изолировали зараженных коронавирусом
Виктор Томенко написал о Шукшине в своем Инстаграме
На Алтае мужчина вонзил нож в грудь бросившей его любовнице
В Барнауле временно изменятся маршруты трамваев
Число умерших от коронавируса в Алтайском каре на 25 июля 2020: 186
Президент поручил создать на Алтае национальный парк «Салаир»
Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»
На Алтае рабочий погиб при падении электроопоры
Россельхозбанк запустил digital-стажировки
Количество акционеров ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличилось на 52%
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
Мать-одиночка не могла получить пособие на ребенка из-за одной буквы
Группа НЛМК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам устойчивого развития
В Барнауле кратковременно ограничат подачу горячей воды для 62 тысяч жителей
В Барнауле осудили 34-летнюю угонщицу