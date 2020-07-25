В Пещерском психоневрологическом интернате провели дезинфекцию и изолировали зараженных коронавирусом

25 Июль 2020 2020-07-25T12:26:00+03:00

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Минсоцзащиты взяло на контроль ситуацию в Пещерском психоневрологическом интернате. Ранее у 19 сотрудников выявили «Ковид-19». Инфекцию выявили в ходе профилактического исследования при переводе интерната в закрытый режим с 14 июля.

- Их незамедлительно отстранили от работы, они находятся дома. Кроме того, в результате проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий выявили двоих инфицированных среди проживающих в интернате, которых госпитализировали, - сообщает официальный сайт регионального правительства.

Всего в интернате проживают 277 человек, обслуживание которых в особом режиме (14-дневная посменная изоляция) осуществляют 32 сотрудника, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19.

В настоящее время в Алтайском крае насчитывается 8 391 инфицированный коронавирусом человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU