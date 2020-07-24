2020-07-24T19:52:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 июля 2020: снизился прирост заболевших на 12 процентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на 25 июля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Коронавирус в БарнаулеКоронавирус в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число выявленных заболевших коронавирусом по состоянию на 25 июля 2020 года составило 146 человек. В последние дни наблюдается явная тенденция по снижению численности заболевших.

По данным оперштаба, прирост за неделю снизился на 12%, но все еще остается самым высоким в Сибири. Это дает робкую надежду на улучшение ситуации. Данные опубликованы за период с 18 по 24 июля.

Специалисты считают, что это результат ужесточения масочного режима в регионе. В настоящее время в регионе насчитывается 8 253 инфицированных. Тем временем, в Залесовском районе выявлена вспышка коронавируса у сотрудников Пещерского психоневрологического интерната. Там заболели 19 человек. Их выявили входе перевода учреждения в закрытый режим работы. Они были отстранены от работы и находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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