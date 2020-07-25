В Барнауле временно изменятся маршруты трамваев

25 Июль 2020 2020-07-25T09:37:11+03:00

Это связано с ремонтом теплосетей на Попова

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Жителей Барнаула предупреждают об изменении маршрутов трамваев №1 и 2. Это связано с ремонтом теплосетей на улице Попова

Движение трамваев по улице Попова от улицы Юрина до проспекта Космонавтов будет закрыто до 5 часов утра 27 июля.

Как сообщает мэрия на своем сайте, движение трамваев будет организовано следующим образом:

- маршрут № 1: ст. «Докучаево» – ул.Попова – ул.А.Петрова – ул.Малахова – пр.Космонавтов – пр.Калинина – пр.Ленина – пр.Строителей – пр.Красноармейский – ст. «пл.Свободы»;

- маршрут № 2: ст. «Пивзавод» – ул.Попова – ст. «Докучаево».

Также горожанам напоминают, что до 27 июля остается закрытым движение автомобилей по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул.Попова в районе пересечения с ул.Юрина. Четная сторона проезжей части улицы Попова на этом участке будет перекрыта с 27 июля по 3 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU