2020-07-24T15:01:04+03:00
Экономика

Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»

Она пройдет в Москве 22 – 25 сентября
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Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020».

Даты проведения: 22 – 25 сентября 2020 года.

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр».

Выставка проводится с 1994 года. По мнению подавляющего большинства российских и зарубежных экспонентов, это самая популярная площадка для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии.

На выставке будет представлено все многообразие товаров для детей: игры и игрушки, детская мебель и спортивный инвентарь, товары для организации праздников, лицензионная детская продукция и многое другое.

В 2019 году в выставке приняли участие 734 национальных и иностранных экспонентов. Участники выставки имели возможность лично встретиться и продемонстрировать свою продукцию 23070 посетителям.

Участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» позволит Вам:

- установить новые и поддержать имеющиеся деловые контакты,

- узнать о новинках на рынке, последних мировых и отечественных тенденциях,

- увеличить объемы продаж,

- расширить географию сбыта вашей продукции.

Только на выставке «МИР ДЕТСТВА-2020» Ваша компания сможет представить свою продукцию широкой аудитории закупщиков из оптовых компаний и розничных сетей, заинтересованных в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента.

Центр берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено.Регистрация открыта на мойбизнес22.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»
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