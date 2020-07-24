2020-07-24T14:50:19+03:00
Экономика

Россельхозбанк запустил digital-стажировки

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Россельхозбанк запустил программу стажировок для студентов и выпускников ведущих технологических вузов страны. На стажировку приглашены студенты старших курсов и выпускники бакалавриата, а также студенты 1-2-го курсов магистратуры.

«Стажировка в Россельхозбанке – это неограниченные возможности для самореализации, реальные проекты в области цифровизации сельского хозяйства, а также возможность принять участие в технологической трансформации крупнейшего Банка России», - отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Программа стажировок реализуется в рамках Стратегии цифровой трансформации РСХБ. За два года Банк планирует полностью перестроить дистанционные каналы обслуживания клиентов и внутренние процессы. Также в Россельхозбанке реализуется достаточно большое количество проектов, связанных с внедрением инструментов работы с большими объемами данных, машинным обучением и с использованием цифровых технологий.

Чтобы попасть на стажировку в Банк студенту нужно иметь высокий балл успеваемости в вузе, разбираться в современных технологиях и трендах в ИТ, быть ответственным, креативным и целеустремленным. Предпочтение отдается студентам, стремящимся к профессиональному развитию и осознанной карьере, которые умеют работать в команде и готовы постоянно развиваться. Всем стажерам предлагается конкурентоспособная зарплата, а тем, кто успешно себя проявит по окончанию программы, Россельхозбанк предложит работу в штате компании.

Большинство студентов, которые уже откликнулись на предложение Банка, учатся в таких университетах, как МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГУ, НИУ ВШЭ, МИФИ, МАИ, МИСиС. Под руководством опытных наставников РСХБ молодые ИТ-специалисты работают над цифровыми проектами Банка и реализуют технологичные инициативы, связанные с созданием новых digital – продуктов и сервисов для клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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