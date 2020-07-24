2020-07-24T14:49:07+03:00
Экономика

Количество акционеров ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличилось на 52%

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Количество акционеров ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай с марта по июнь 2020 года выросло на 52% и превысило 1,9 тыс. человек. Это самый высокий показатель динамики роста по Сибири.

В целом по банку количество держателей акций за последний год увеличилось почти вдвое и по состоянию на июнь 2020 года составляет 273,5 тысячи лиц, в том числе 272,5 тысячи – это частные инвесторы (по состоянию на июнь 2019 года – 140 и 139 тысяч соответственно). В частности, по результатам второго квартала 2020 года банк зафиксировал существенный прирост акционеров - физических лиц на 38%. Размер среднего пакета акций увеличился на 10% и составил 2 336 тыс. штук.

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. В течение второго квартала были реализованы такие ключевые проекты для акционеров-физических лиц, как разработка интерактивного Путеводителя для акционеров и запуск совместно с Московской биржей онлайн-курса начинающего инвестора.

С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Количество кредитных продуктов, оформленных акционерами во втором квартале 2020 года, выросло на 33% и составило 33 462 шт. Объем пакетов услуг увеличился на 36% и составил 61 364 шт.

ВТБ продолжает развивать программу специальных предложений для акционеров и с 20 июля совместно со страховой группой СОГАЗ предлагает новый продукт для держателей акций ВТБ – услуги телемедицины. Ознакомиться со всеми действующими специальными предложениями для акционеров можно на сайте ВТБ.

Во втором квартале банк продолжил активную работу по совершенствованию своего мобильного приложения «Акционер ВТБ» с целью предоставления своим акционерам качественного информационного сервиса. Например, был проведен опрос пользователей на предмет функционала и удобства использования приложения. Все пожелания и комментарии пользователей учитываются в дальнейших обновлениях приложения, а уже осенью ВТБ планирует представить обновленное и переработанное приложение для держателей акций ВТБ. По данным на конец июня 2020 года число пользователей приложения составило 35 270 человек.

Руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин отметил: «Мы продолжаем реализацию одной из наших ключевых стратегических задач – комплексной программы взаимодействия с акционерами, инвесторами и представителями инвестиционного сообщества. Мы очень рады, что в результате наших действий число акционеров ВТБ растет, и динамика второго квартала доказывает нам, что мы находимся на верном пути. По данным Московской биржи на 30.06.2020, акции ВТБ входят в число наиболее популярных бумаг в портфелях частных инвесторов, их доля в «народном портфеле» составляет 6,2%».

ИСТОЧНИК KP.RU

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