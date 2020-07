АлтГТУ попал в число университетов высшей категории по рейтингу ARES

24 Июль 2020 2020-07-24T08:56:12+03:00

Европейская научно-промышленная палата опубликовала результаты обработки данных участников международного рейтинга высших учебных заведений ARES-2020. Алтайский государственный технический университет занял 56 строчку рейтинга из 278, тем самым получив категорию «А».

Университет публикуется в рейтинге с 2015 года, за это время, поднявшись на 58 позиций вверх.

Критериями рейтинга ARES в первую очередь выступают образование и стратегии по его улучшению. Из 100% оценочной шкалы, ARES дает 35% именно оценке образования, 20% - исследованиям, 15% идет на международную деятельность, 15% идет на связь с работодателями и 15% на региональную значимость ВУЗа.

Рейтинг проходит по 4 категориям оценок:

1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): Высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (High quality performance)

2. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): Надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance)

3. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): Адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Sufficient quality performance )

4. Категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): Неадекватное качество образование научной деятельности и востребованности выпускников работодателями с существенным риском (Conditional failure).

