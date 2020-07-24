2020-07-24T07:53:10+03:00
Общество

Барнаульские коммунисты агитируют сброситься на помощь Павлу Грудинину

Бывшего кандидата в президенты решили «раскошелить» на миллиард рублей
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Павел ГрудининПавел ГрудининФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские коммунисты вышли на улицы краевой столицы, призывая помочь директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Причем помочь материально. На удивленные вопросы горожан, зачем помогать обеспеченному человеку, агитаторы разъясняют, что «человека засудили».

В листовках, которые раздают коммунисты горожанам, говорится, что Павел Грудинин как кандидат в президенты получил поддержку 9 миллионов избирателей. И началась «оголтелая компания его дискредитации». При этом на днях вступило в силу решение суда, по которому директор процветающего совхоза нанес урон в более чем миллиард рублей, пишет Алтапресс.

Любопытно, что более 28 тысяч человек, возмущенных решением арбитражного суда, все же сбросились на помощь Грудинину, перечислив в общей сложности 41,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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