2020-07-24T06:59:40+03:00
Общество

День ВМФ отметят концертом с Гариком Сукачевым, Чижом и ансамблем на видеосервисе Wink

Поделиться:
АфишаАфиша
Изменить размер текста:

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться в онлайн-режиме 26 июля в Санкт-Петербурге. В прямом эфире Wink покажут многочасовой концертный марафон «Под Андреевским флагом», в котором примут участие ансамбль имени А. В. Александрова, Гарик Сукачев, группа «Чиж и Ко» и другие популярные исполнители.

«Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, на все устройства. Этот праздник никого не может оставить равнодушным — морская романтика близка всем без исключения. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей — полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

26 июля Wink сделает «Всё ТВ» главным военно-морским телеканалом России. Помимо выступлений музыкантов на протяжении всего дня подписчиков Wink ждут виртуальный парад военных кораблей, захватывающие рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей — от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений и боевых кораблях, которым не было и нет равных в мире. Уникальные видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая соединяет прошлое и настоящее, представят в партнерстве с «Ростелекомом» исследователи и популяризаторы военно-морской истории — команда проекта World of Warships (партнеры эксклюзивного тарифного плана «Игровой» для онлайн-игроков, который предлагает «Ростелеком»).

Концертный марафон на «Всё ТВ» стартует в 14:30. Первым с Днем ВМФ зрителей поздравит Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России. Вместе с музыкантами оркестра выступят оперные певцы. Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Завершит дневную часть программы Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

В 17:30 начнутся поздравления от рок-музыкантов. Откроет вечернюю программу одна из самых популярных, вечно молодых и истинно народных команд — Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко». А в 19:30— Гарик Сукачев поздравит всех с Днем ВМФ России хитами, которые любят и поют поколения.

Для всех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, с 28 июля концерты будут бесплатно доступны в видеосервисе Wink.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 24 июля 2020: 179
АлтГТУ попал в число университетов высшей категории по рейтингу ARES
Барнаульские коммунисты агитируют сброситься на помощь Павлу Грудинину
День ВМФ отметят концертом с Гариком Сукачевым, Чижом и ансамблем на видеосервисе Wink
Жительница Горняка "раскидала" по телефонам мошенников 180 тыс. рублей
До 2 млн тонн урожая может потерять Алтайский край из-за засухи
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
На алтайских железнодорожных вокзалах провели дезинфекцию перронов
В Барнауле на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 обнаружено 181 повреждение
В Барнауле ремонтируют тротуары
На месте травы и кустарников в Барнауле построят новый торговый центр
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Все заболевшие коронавирусом в алтайском селе заразились в одном кафе
Иностранный ловелас обманул барнаульскую пенсионерку и не приехал к ней
Жители Алтайского края могут заранее записаться в почтовое отделение через мобильное приложение
В какие дни барнаульцы оплачивают кредиты
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 23 июля 2020 года составило 5645
Алтайский министр получил благодарность от Путина
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 апреля 2020 года составило 170
Быстро, качественно, бесплатно: поиск бизнес-партнеров в другой стране