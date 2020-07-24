2020-07-24T05:32:36+03:00
Экономика

Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок

Билайн предлагает сибирякам скидки до 5 000 рублей на смартфоны Xiaomi
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Скидка действует при покупке смартфона в комплекте с услугами связи и аксессуарами, а в качестве подарка – подписка «Амедиатека» на 3 или 12 месяцев в сервисе «Билайн ТВ». Новое предложение рассчитано на поклонников кино, предпочитающих смотреть новинки с экрана своего смартфона в любое время и в любом месте.

Выгодные условия распространяются сразу на ряд моделей Xiaomi: Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi 7A разных цветов и объемов памяти.

Фото предоставлено компанией

Фото предоставлено компанией

Добавить в свой комплект можно также один из тарифов линейки «Близкие люди» с безлимитными возможностями для общения или цифровой тариф линейки «Не один дома» с доступом к киноновинкам, музыке, журналам и облачному хранилищу, специальную опцию на связь по акции на полгода и аксессуары. Ко всем комплектам со смартфонами Билайн также дает бесплатный доступ к «Амедиатеке» на 3 или 12 месяцев в составе сервиса «Билайн ТВ». Наполнение варьируется в зависимости от выбранного смартфона и аксессуаров.

Например, цена на Xiaomi Redmi Note 8T 128 Гб со скидкой 5000 рублей в составе комплекта составит 11 990 рублей. Помимо устройства в комплект также входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 000 бонусных рублей на связь по акции» на полгода, любые аксессуары на сумму 1 000 рублей и бесплатный доступ к подписке «Амедиатека» в сервисе «Билайн ТВ» на год. Общая стоимость такого комплекта составит 16 990 рублей.

Акция действует с 13 июля 2020 года по 12 августа 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте. Количество товаров ограничено.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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