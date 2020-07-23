Жители Алтайского края могут заранее записаться в почтовое отделение через мобильное приложение

23 Июль 2020 2020-07-23T11:02:41+03:00

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Жители Алтайского края могут записаться на обслуживание в почтовое отделение через мобильное приложение Почты России. Для этого необходимо выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшей почты и удобное для посещения время. Записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита.

Также в приложении доступны и другие функции. Самая популярная среди пользователей – отслеживание посылки. В приложение добавляется трек-код отправления. Почта России присылает уведомление о движении отправления и сообщает, когда оно придет в место получения. Код можно ввести вручную или просканировать штрих-код чека.

Чтобы не тратить время в почтовом отделении на заполнение извещения, это можно сделать заранее дома. Как только посылка поступает в пункт вручения, приложение предлагает ввести свои данные и скачать заполненный бланк. Достаточно распечатать готовый бланк на принтере и взять с собой на почту.

В приложении помимо этого можно найти ближайшее отделение, узнать режим его работы, найти свой индекс и поставить оценку работе конкретного отделения. Пользователи также могут заранее узнать, если на их имя отправили посылку. Для этого нужно в приложении указать свой номер телефона. Если отправитель его укажет, то код посылки добавится в приложение автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU