2020-07-23T08:50:39+03:00
Экономика

Быстро, качественно, бесплатно: поиск бизнес-партнеров в другой стране

Алтайские предприниматели получили возможность бесплатно воспользоваться услугами подбора и оценки иностранного контрагента
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Каждый год Центр ведёт большую работу по формированию благоприятной среды по сотрудничеству и налаживанию деловых связей между предпринимателями из разных стран.Каждый год Центр ведёт большую работу по формированию благоприятной среды по сотрудничеству и налаживанию деловых связей между предпринимателями из разных стран.
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Алтайские предприниматели получили возможность бесплатно воспользоваться услугами подбора и оценки иностранного контрагента. Эта услуга востребована экспортерами и теми, кто еще только планирует вывод продукта на международный рынок. Услугу предоставляет краевой центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта Развитие малого и среднего предпринимательства.

Внешнеторговая деятельность – интересный и многоэтапный процесс. Первой ступенькой является изучение интереса потенциальных контрагентов к товарам, которые будут экспортироваться.

Каждый год Центр ведёт большую работу по формированию благоприятной среды по сотрудничеству и налаживанию деловых связей между предпринимателями из разных стран. За 2019 год и первую половину 2020 года 43 предпринимателя Алтайского края нашли покупателей в Азии, Европе и Арабских Эмиратах.

Для создания условий заключения международных экспортных контрактов, формирования благоприятного делового климата и обеспечения безопасности планируемых сделок центр «Мой бизнес» готов предоставить компания Алтайского края услугу по подбору и установлению контакта с потенциальными контрагентами, организацию и проведение переговоров в режиме видеоконференцсвязи, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры, а также содействие в обмене презентационными материалами, включая пересылку пробной продукции.

Срок оказания услуги составляет 65 рабочих дней со дня получения специалистами Центра заполненных документов на получение данной услуги. Заявки принимаются на портале мойбизнес22.рф

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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