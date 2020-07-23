2020-07-23T07:38:42+03:00
Общество

Для жителей Алтайского края доступна подписка на 1 полугодие 2021 года по текущим ценам

Досрочная подписка стартовала 1 июля
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В период досрочной подписки жители Алтайского края могу оформить подписку на любимые печатные издание на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полугодия. Досрочная подписная компания началась уже 1 июля и продлится до 31 августа.

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Также выписать печатные СМИ можно во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

В акции участвуют свыше 1100 изданий. Среди них 330 федеральных газет и журналов, 260 региональных и почти 460 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие СМИ.

Также можно сделать доброе дело и оформить подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детских домов, ветеранам или пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акций «Дерево добра» и «Подпиши соседа» надо выбрать регион, социальное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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