«Ростелеком» призывает алтайские организации согласовывать строительные работы

23 Июль 2020 2020-07-23T07:11:37+03:00

Пик повреждений традиционно приходится на лето, когда строительные и ремонтные работы находятся в активной фазе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2020 года на сетях «Ростелекома» в Алтайском крае и Республике Алтай зарегистрировано 16 случаев повреждений линий связи и сооружений. Сумма ущерба компании превысила 200 тысяч рублей.

Ущерб причинялся действиями юридических лиц, которые проводили земляные работы в охранной зоне линий связи*. В основном это происходило по вине тепло-, водоснабжающих организаций, частных строительных компаний и муниципальных администраций.

Пик повреждений традиционно приходится на лето, когда строительные и ремонтные работы находятся в активной фазе. В большинстве случаев порыв сети оператора происходит неумышленно, и организация добровольно компенсирует ущерб. Например, в апреле администрация села Березовка Краснощековского района проводила земляные работы без согласования с оператором и повредила оптический кабель. Без телефонной связи и интернета в итоге остались 256 жителей этого и соседнего села Верх-Карагуж. После выставления претензии сельский совет возместил ущерб в полном объеме.

В ряде случаев «Ростелекому», чтобы привлечь виновника к ответственности, приходилось обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Так, в конце июня в поселке Власиха города Барнаула при строительстве дороги был поврежден оптический кабель «Ростелекома», и 20 абонентов оператора остались без связи. Сейчас полиция ведет поиски организации, проводившей работы.

«Неправомерные действия организаций приводят к отсутствию связи и доступа в интернет. Наши абоненты терпят неудобства, несут финансовые потери, это мешает оперативной работе экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения и госведомств. Мы еще раз призываем население и организации соблюдать порядок согласования работ», — сказал директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Сообщить о повреждениях, несанкционированных строительных работах или получить консультацию можно круглосуточно по бесплатной горячей линии 8-800-1000-800. Вызов специалиста и подготовка документов бесплатные.

*По правилам охраны линий и сооружений связи работы на глубине более 30 см без согласования с оператором связи запрещены. После получения разрешения раскопки в охранных зонах кабеля (по два метра с каждой стороны) выполняются только с помощью лопат и в обязательном присутствии представителя оператора связи.

ИСТОЧНИК KP.RU