2020-07-23T06:55:43+03:00
Общество

Барнаульским уличным торговцам выписали протоколы

Администрация провела рейд по Докучаевскому рынку
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
Проверили адреса: ул.Попова, 64, ул. Юрина, 299бПроверили адреса: ул.Попова, 64, ул. Юрина, 299бФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В Барнауле 22 июля сотрудники администрации Ленинского района совместно с полицейскими и сотрудниками регионального Россельхознадзора провели рейд по местам уличной торговли. Они отправились проверять территорию Докучаевского рынка.

Администрация района составила шесть протоколов об административном правонарушении за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба мэрии. Служащие отдела семенного контроля Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»).

Напомним, ранее в Барнауле собирались убрать «стихийный» рынок с площади Спартака, в том числе планировались перенести и торговые лавки, поставленные специально для пенсионеров. Однако до сих пор торговцы стоят там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 млрд рублей
ВТБ Лизинг рассказал об основных драйверах развития автолизинга
«Ростелеком» призывает алтайские организации согласовывать строительные работы
Барнаульским уличным торговцам выписали протоколы
В Алтайском крае стало в два раза больше стобалльников по русскому
На Алтае в лесу организовали детский лагерь, несмотря на запрет
Участок улицы Попова в Барнауле сделают шестиполосным
Барнаулец жестоко избил жену за то, что она гуляла с подругой без его разрешения
Средняя зарплата в Алтайском крае составила около 30 тысяч рублей
ВТБ запускает новую Travel-карту
Алтайский конструктор получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
Силовики нагрянули к скандальному арендатору леса в Бийске
Два человека пострадали в Барнауле на перекрестке Калинина-Профинтерна
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Из-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемуха
Мифы о среднем профессиональном образовании или почему стоит выбрать колледж
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 166