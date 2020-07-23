Барнаульским уличным торговцам выписали протоколы

23 Июль 2020 2020-07-23T06:55:43+03:00

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В Барнауле 22 июля сотрудники администрации Ленинского района совместно с полицейскими и сотрудниками регионального Россельхознадзора провели рейд по местам уличной торговли. Они отправились проверять территорию Докучаевского рынка.

Администрация района составила шесть протоколов об административном правонарушении за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба мэрии. Служащие отдела семенного контроля Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»).

Напомним, ранее в Барнауле собирались убрать «стихийный» рынок с площади Спартака, в том числе планировались перенести и торговые лавки, поставленные специально для пенсионеров. Однако до сих пор торговцы стоят там.

ИСТОЧНИК KP.RU